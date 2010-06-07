У Черкаській області затримано групу «чорних ріелторів», які у протизаконний спосіб заволодівали нерухомістю черкащан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника УБОЗ Головного управління МВС в Черкаській області Ігор КОРНЄЄВ.

За його словами, група осіб, склад якої ще уточнюється, використовуючи силу або шляхом шахрайства, змушувала своїх жертв відмовлятися від житла на користь зловмисників. Наразі доведено, що затримані скоїли 5 подібних злочинів, а загалом таких випадків може бути до 30-ти, сказав І.КОРНЄЄВ.

Злочинна група діяла на території Черкаської області. Своїми жертвами зловмисники обирали осіб соціально незахищених категорій – хворих, малозабезпечених або алкоголіків. Часто їх жертвами ставали і одинокі похилого віку люди.

У своїй злочинній діяльності вони використовували різні методи. Входили у довіру і змушували жертв підписувати акти купівлі-продажу квартири чи довіреності. Там, де не виходило шляхом шахрайства, брали силою.

“Вони вивозили людей у свої квартири та тримали по кілька днів, деяких – по кілька місяців. Змушували їх підписувати документи. Багатьох били до такого стану, що ті підписували все що завгодно, віддавали свої помешкання і раділи тільки тому, що залишилися живі”, - сказав І.КОРНЄЄВ.

Правоохоронці вважають, що зловмисники мали корумповані зв’язки в правоохоронних органах та органах державної влади, оскільки ця група «працювала» близько двох років.

“Ми знайдемо всіх тих, хто їм допомагав, усі будуть відповідати: і ті служби, які давали можливість находити цих осіб, служби, які допомагали оформлювати документи. Навіть співробітників міліції, які могли їм допомагати”, - підкреслив І.КОРНЄЄВ.

Загалом у групі було більше 5 осіб. Двох - арештовано, одного – залишили на підписці про невиїзд, інші - перебувають у розшуку.

Як зазначив І.КОРНЄЄВ, правоохоронців вразило пояснення зловмисників причин своєї діяльності, які так і не каються у скоєному. Один із зловмисників заявив, що вони, навпаки, приносили користь сусідам і очищали будинки від алкоголіків, бомжів та інших антисоціальних осіб.

Зараз триває збір фактів у справі. Якщо суд визнає членів злочинної групи винними, то їх можуть посадити на 10 років. У руках суду і доля жертв шахраїв – якщо підписані договори купівлі-продажу чи довіреності будуть визнані недійсними, то їм повернуть житло чи відшкодують його втрату, сказав І.КОРНЄЄВ.