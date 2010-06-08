Азаров розкритикував "Ощадбанк" за підтримку політики Тимошенко

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив керівному складу ВАТ «Державний ощадний банк України» нового голову наглядової ради Ігоря СОТУЛЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

М.АЗАРОВ поставив перед керівництвом банку завдання модернізувати обслуговування клієнтів, розширити клієнтську базу і стати найбільшою з капіталізації фінустановою в Україні.

Прем`єр-міністр зазначив, що особливу увагу банк має приділити кредитуванню інфраструктурних проектів, пов`язаних з підготовкою України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р., і кредитуванню комплексних енергозберігаючих технологій, а також будівельній галузі.

М.АЗАРОВ також розкритикував дії попереднього керівництва «Ощадбанку» за те, що воно, на вимогу уряду Юлії ТИМОШЕНКО, погодилося кредитувати заборгованість НАК «Нафтогаз України». «Остання справа - використовувати ресурси державного банку, кошти людей для фінансування збиткових операцій у державній монополії «Нафтогаз України». Ми більше не допустимо, щоб репутація і стабільність «Ощадбанку» піддавалися ризикам. Надалі жодних кредитів монополіям ми давати не будемо», - наголосив він.

Глава уряду доручив керівництву банку впродовж місяця розробити концепцію розвитку держбанку і подати її на затвердження Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 26 травня 2010 р. №359 призначив членом наглядової ради «Ощадбанку» голову наглядової ради «Укрексімбанку» І.СОТУЛЕНКА.