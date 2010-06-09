Профільний міністр відчуває активізацію будівельного ринку

Міністерство регіонального розвитку і будівництва відзначає покращення активності в будівельній галузі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА на брифінгу перед проведенням телефонної гарячої лінії Кабміну.

«Ми відчуваємо за деякими непрямими ознаками покращення активності в будівельній галузі», – сказав він.

За словами В.ЯЦУБИ, зокрема, про активізацію галузі свідчить зростання обсягу підготовки нових будівельних ділянок на 3% у першому кварталі цього року, пожвавлення в сегменті перевезень будівельних матеріалів, а також відновлення виробництва ряду виробників будматеріалів. «За оцінками, з постійного спілкування ми відчуваємо, що почалося пожвавлення процесу будівництва», – сказав він.

При цьому в міністерстві відзначають поступове зростання цін на квартири, що говорить про появу попиту на житло економ-класу, особливо на одно- і двокімнатні квартири.

Міністр також відзначив, що зростання обсягів введення житла в експлуатацію на 14,1% в першому кварталі цього року пояснюється спрощенням процедури затвердження проектів і узаконенням раніше побудованих приватних будинків.