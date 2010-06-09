Бойко: віддати 11 млрд. кубометрів газу Фірташу неможливо

Міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО допускає оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу у тяжбі між НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я не знайомий поки що з рішенням суду. Але ми вивчимо всі можливості апеляції і продовження тих рішень, які, мабуть, у нас будуть, і приймемо рішення, яке відповідатиме нашим національним інтересам», - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що вилучення з балансу газу країни 11 млрд. кубометрів у нинішній ситуації неприпустиме.

«Що стосується наявної ситуації, то я скажу, чого не буде. Не буде божевільної віддачі ресурсу на шкоду нашим національним інтересам, бо віддати 11 млрд. кубометрів з балансу, це неможливо», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що оцінку законності операції з 11 млрд. кубометрів газу, яка була проведена колишнім урядом, мають дати правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, що належав RosUkrEnergo.

До того ж , Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів щодо постачання, транзиту й зберігання газу. Дане, раніше прийняте рішення, також набирає чинності і тому вказана вище сума має бути тепер виплачена RosUkrEnergo як частина цього нового рішення.

У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією у Швейцарії для постачання туркменського газу до України до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСІН (10% акцій).