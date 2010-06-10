Танковий завод у Харкові отримає обороннне замовлення

Державне підприємство «Завод імені Малишева» протягом кількох місяців отримає оборонне замовлення на суму 255 мільйонів гривень. Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ під час відвідування заводу у рамках робочої поїздки до Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, він зазначив, що на даний момент робота над затвердженням державного замовлення в оборонній сфері триває. «Зараз оборонним замовленням займаються, тому що Уряд тільки три місяці, як приступив до роботи. Я думаю, найближчим часом ми це питання вже вирішимо, принаймні, напрацювання вже є, готується проект Постанови Кабінету міністрів», - повідомив перший віце-прем`єр-міністр.

А.КЛЮЄВ також поінформував, що найближчим часом підприємство отримає 118 мільйонів гривень на модернізацію танка «Оплот».

Крім того, під час перебування на заводі А.КЛЮЄВ повідомив, що доручив міністру промислової політики найближчими днями погасити заборгованість із виплати зарплати на підприємстві. «По заводу ім. Малишева склалася непроста ситуація. На сьогодні майже всі борги із зарплати вже виплачені, але залишилося ще сім мільйонів. Я дав доручення міністру промислової політики - і в найближчі дні ці гроші будуть виплачені», - наголосив він.

У ході робочої поїздки до Харкова перший віце-прем’єр-міністр ознайомився з роботою ДП «Завод імені Малишева», де оглянув цехи №99 та №130 і поспілкувався з керівництвом підприємства та робітниками заводу. Під час ознайомлення з виставкою техніки, яку випускає підприємство, А.КЛЮЄВ оглянув два танки та два БТР, а також показовий виїзд бойової машини "Оплот".

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, що є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23, «Грім»).