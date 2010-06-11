У Львові звільнили весь особовий склад МРЕВ ДАІ

За фактом нанесення державі збитку у розмірі 9,5 млн. грн. було ухвалено рішення про звільнення всіх атестованих працівників МРЕВ ДАІ Львова. Про це повідомляє "Дело". За словами начальника ГУ МВС України у Львівській обл. генерал-лейтенанта Михайла Цимбалюка, підставою для звільнення всього особового складу МРЕВ ДАІ Львова, починаючи від начальника, було виявлення недообліку до бюджету, а відповідно і завдання збитку у розмірі 9,5 млн. грн.

"Я поки не коментуватиму цієї кримінальної справи, але скажу, що зараз цю справу вивчають і згодом вона буде передана в Генеральну прокуратуру України", - запевнив Цимбалюк.

Начальник міліції області навів один приклад нанесення державі збитку працівниками МРЕВ. За його словами, працівники цього відділу ДАІ Львова занижували оцінку вартості транспортних засобів. Зокрема, якщо автомобіль коштував 100 тис. грн., з цієї суми 25 тис. грн. повинно було відраховуватися до Пенсійного фонду України, а насправді виплачувалося всього по 2 тис. грн. Також у відділі були зареєстровані транспортні засоби, власники яких проживали на території інших областей.