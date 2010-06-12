Сумська влада хоче відновити роботу аеропорту

На Сумщині обласна влада має намір відновити роботу аеропорту «Суми».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ.

«Є домовленість із запорізьким заводом «Мотор-Січ» про придбання трьох одиниць літаків малого класу. Але для їх експлуатації ми повинні зробити ремонт злітної смуги, що знаходиться в аварійному стані, і облаштувати за європейськими стандартами зал очікувань», – зауважив керівник області.

За його словами, щоб аеропорт не був збитковим, фахівцімають завчасно визначитися з напрямками польотів. Попередньо мова йде про відкриття рейсів за маршрутами «Суми-Сімферополь», «Суми-Львів» та «Суми-Одеса».

«Якщо ми будемо розвивати ці напрямки, польоти до зазначених міст стануть регулярними», – сказав Ю.ЧМИРЬ.

Попереднє керівництво Сумщини робило неодноразові спроби відновити роботу аеропорту «Суми», але вони виявлялися невдалими: після виконання кількох рейсів у напрямку Сімферополя, Донецька, Батумі, Москви, Львова, Анталії (Туреччина) польоти невдовзі припинялися через відсутність належного пасажиропотоку.