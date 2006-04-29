Ікебана, орігамі та Чорнобиль

У Житомирській області проходять Дні Японії.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з нагоди Днів Японії в Житомирській області відкрили член українсько-японської громадської організації «Чорнобиль-Тюбу» і директор благодійного фонду «Заручники Чорнобиля» Володимир КИРИЧАНСЬКИЙ.

За словами В.КИРИЧАНСЬКОГО, Дні Японії в області проводять члени японської делегації, що складається з 13 чоловік, які також входять до згаданої асоціації. Японці прибули в Україну на 20-ту річницю Чорнобильської катастрофи. В рамках згаданих заходів японці зустрілися з жителями зони обов’язкового відселення Народицького району, сім’ями переселенців Баранівського району Житомирщини. Також в рамках Днів Японії проходять в різних закладах (школах, санаторіях) «круглі столи», концерти японської співачки Казуки, навчання мистецтву ікебана, орігамі, а також фотовиставки і благодійні ярмарки.

Як наголосив В.КИРИЧАНСЬКИЙ, благодійним ярмаркам японці надають особливого значення. Так, за словами члена згаданої асоціації, японки Джінно МІЧІЕ «членів асоціації – українців та японців – об’єднує боротьба з наслідками атомного вибуху». Вона також повідомила, що «після бомбардування Хіросіми та Нагасакі минуло вже 60 років, але Японія й досі відчуває цю трагедію, і тому так уважно ставиться до проблем аварії на ЧАЕС. За її словами, вибух на ЧАЕС був у 500 разів потужнішим за трагедію в Японії. Тому, зазначила вона, благодійні ярмарки японці проводять у себе в Японії та в Україні для того, щоб спрямувати зібрані на них кошти в онкогематологічний центр Житомирської обласної дитячої лікарні для лікування хворих на лейкемію дітей. Вже в цьому році на зібрані японцями благодійні внески придбано за 504 тис. грн. сепаратор крові для згаданого центру. Загалом за останні 16 років члени асоціації надали допомоги постраждалим від аварії жителям області, медичним закладам Житомирщини, фондам ліквідаторів та інвалідів Чорнобиля більш як на 30 млн. грн.