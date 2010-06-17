Бродський: це вже не фермери, а латифундисти

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва вивчає ситуацію, що склалася з фіксованим податком для сільськогосподарських підприємств і відшкодуванням ПДВ для зернотрейдерів і має намір ініціювати відповідні зміни в проекті Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної політики і зв`язків із ЗМІ Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, про це заявив голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

«Вважаю, що фермер може мати господарство до 25 га. Податок для нього ми не змінюватимемо. Для великих фермерів, які мають до 3 тис. га, пропонуємо підняти податок удвічі. Але люди, які мають по 30, 50, 100 тисяч га – це вже не фермери, а латифундисти, які працюють за екстенсивним методом. Вони не можуть працювати на спрощеній системі. Це просто нонсенс. У них виходить податок на 1 га в розмірі 20 грн. Це створює нерівні умови на ринку», – заявляє голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

На його думку, такі «латифундисти» повинні платити податок за загальною системою оподаткування, а не за спрощеною, як це відбувається нині.

Крім того, за словами М.БРОДСЬКОГО, комітет вивчає питання несправедливого відшкодування ПДВ зернотрейдерам при експорті сільгосппродукції, завдяки якому зернотрейдери одержують набагато більші прибутки, ніж самі виробники.

Як заявив голова комітету, між першим і другим читанням проекту Податкового кодексу Держкомпідприємництва ініціюватиме зміни до проекту з метою створення конкурентних умов у сільському господарстві.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 9 червня ц.р. схвалив проект Податкового кодексу. За словами міністра фінансів України Ф.ЯРОШЕНКА, в Податковому кодексі зберігається спеціальний режим оподаткування в сферах сільського, лісового господарства і рибальства.