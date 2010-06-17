Літак Сімферополь-Стамбул зупинили на зльоті: пасажирів евакуювали

Працівники правоохоронних органів перевіряють достовірність анонімної інформації про вибуховий пристрій у літаку, який мав вилетіти сьогодні з аеропорту «Сімферополь» до Стамбула.

«Літак, який виконував рейс «Сімферополь-Стамбул», був зупинений диспетчерами під час зльоту – надійшов телефонний дзвінок про, можливе знаходження на борту вибухового пристрою», - повідомило кореспонденту УНІАН джерело в правоохоронних органах Криму.

За словами співрозмовника агентства, 103 пасажири і 7 членів екіпажу перебувають зараз у терміналі вильоту. Представники правоохоронних органів розмовляють з кожним з них.

«Літак - у найдальшому кутку аеродрому, його зараз перевіряють», - сказав він.

Орієнтовно фахівці СБУ і МНС працюватимуть на території аеропорту "Сімферополь" до 17.00. «Можливо, о 17.00 буде дозвіл на виліт», - сказав співрозмовник агентства.

Працівниця приймальні аеропорту відмовилася давати УНІАН коментарі.