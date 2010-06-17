ГПУ не втручатиметься в суперечку телеканалів щодо частот

Генеральна прокуратура не має наміру брати участь на будь-чиїй стороні у спорі, який стосується виділення частот окремим телеканалам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, на адресу Генпрокуратури надходили звернення від деяких народних депутатів з проханням втрутитись в конфлікт, що виник. Утім, як зазначив О.МЕДВЕДЬКО, це є суто господарські справи, що мають вирішуватися сторонами, які чимось незадоволені, виключно в судовому порядку, і органи прокуратури в них не братимуть участі.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group, у спробі знищити «5-й канал» шляхом можливого скасування судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5-му каналу» частот мовлення.