Екс-міністр регіонального розвитку та будівництва України, заступник голови Народного руху України Василь КУЙБІДА заявляє, що СБУ направить матеріали щодо нього до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після перебування за викликом у СБУ.

За словами В.КУЙБІДИ, співробітники СБУ повідомили йому, що за результатами сьогоднішньої розмови з ним буде направлено матеріали до суду.

«Закон каже, що вони у триденний термін мають передати матеріали до суду. Тобто, сьогодні ти не маєш якогось великого маневру – треба йти до суду і показувати, що справа є скомпільована», - сказав В.КУЙБІДА.

Він зазначив, що справа буде, згідно із законом, розглядатися у Шевченківському районному суді Києва, оскільки і Міністерство з питань регіонального розвитку та будівництва, і СБУ розташовані у Шевченківському районі.

Крім того, В.КУЙБІДА повідомив, що проти нього кримінальна справа не порушена.

Також, за його словами, після рішення суду він звернеться до голови СБУ з проханням провести службове розслідування стосовно цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, В.КУЙБІДА причиною свого виклику до Служби безпеки України назвав звинувачення у незаконному призначенні начальника Управління державного архітектурно-будівельного контролю одного з регіонів.

«Мене звинуватили у порушенні чинного законодавства на предмет того, що я призначив без конкурсу одного з начальників Держархбудконтролю в одній з областей. Причому так довго тривала ця розмова, оскільки відмовлялись мені дати документи і ознайомити з ними», - сказав В.КУЙБІДА.

За його словами, співробітники СБУ не змогли пояснити йому, чому подібні призначення раніше не викликали запитань.

В.КУЙБІДА повідомив, що він призначив цього чиновника у 2010 році. Водночас він не назвав область, в якій був призначений чиновник, пославшись на те, що ця людина може ще працювати на своїй посаді.

Він пояснив, що згідно з законом, призначення на посаду голови Держархбудконтролю не потребує проведення конкурсу, а передбачає погодження призначення з обласною державною адміністрацією.