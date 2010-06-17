Міліціонери привласнили речових доказів на 1,5 мільйона

Підрозділом внутрішньої безпеки ГУМВС України в Полтавській області та Прокуратурою міста Кременчука спільно з управлінням СБУ в Полтавській області припинено протиправну діяльність співробітників Крюківського райвідділу міліції, які, зловживаючи службовим становищем, заволоділи речовими доказами на суму в понад 1,4 мільйона гривень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, наразі прокуратура Кременчука порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове слідство.