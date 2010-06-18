Російський бізнесмен хоче інвестувати в Чернігів $100 мільйонів

Бізнесмен Вагіф АЛІЄВ, який є Почесним консулом Російської Федерації у Чернігові, готовий вкласти інвестиції в обласний центр Чернігівщини. Як передає кореспондент УНІАН, про це В.АЛІЄВ заявив під час прес-конференції у Чернігові.

"Ми готові ввійти в місто, дати підтримку", - сказав В.АЛІЄВ, зазначивши, що зацікавлений у будівництві торгово-розважального комплексу або готелю. На уточнююче запитання журналістів, про яку суму інвестицій йдеться, він відповів, що це може бути 100 млн. дол.

В.АЛІЄВ також зауважив, що обговорив це питання з міським головою Олександром СОКОЛОВИМ і очікує на підтримку міської влади.

У свою чергу, О.СОКОЛОВ зазначив, що майбутній інвестиційний проект буде реалізовуватися у рамках Схеми розвитку туризму Чернігова.

За словами міського голови, земельна ділянка для торгово-розважального центру є, усі подробиці майбутнього проекту будуть розголошені після підписання угоди. Загалом цей проект може бути реалізований, на думку О.СОКОЛОВА, за 1,5-2 роки.