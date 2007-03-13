У США мати розгодувала 7-річну дочку до 222 кілограмів (фото)

Американський телеканал ABC6 опублікував шокуюче відео дівчинки з Чикаго, яка в свої 7 років важить більше 200 кг.

7-річна Джесіка, яка через свою величезну вагу вже не може ходити і навіть стояти на ногах, пересувається по будинку лише повзучи або в сидячому положенні. Дівчинка насилу говорить, у неї постійна задишка. Але при цьому вона не припиняючи просить їсти, повідомляє ФактNews.

Щодня мати кілограмами згодовує Джесіці харчі з фастфуду і дає п`ять літрів газованої води. Таким чином дівчинка одержує в день 10 тис. кілокалорій, тоді як добова потреба дитини такого віку становить 1800 ккал.

Про яку-небудь дієту мова не йде, адже стан Джесіки тільки погіршується. Відомо, що вже в чотирилітньому віці дівчинка важила близько 100 кг, а за останні три роки набрала ще стільки ж. Зараз ваги показують неймовірні 222 кг.

Ця жахлива ситуація сколихнула громадську думку. Після показу репортажу в редакцію ABC6 прийшли тисячі звернень від обурених батьків з вимогою притягнути до відповідальності матір Джесіки, яка довела дитину до такого стану, а також від дітей, які виявилися небайдужими до долі своєї однолітки. Місцеві власті обіцяли почати розслідування.

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