Міліціонери таки доставили віце-мера Одеси з лікарні до суду

Міліціонери сьогодні в примусовому порядку доставили віце-мера Одеси Вахтанга УБІРІЮ до суду, де він знепритомнів.

Про це УНІАН повідомив керівник Одеської правозахисної академії Валерій КОЧЕТОВ.

За його словами, озброєні автоматами правоохоронці увірвалися до будівлі кардіологічної лікарні, де перебував В.УБІРІЯ, і, всупереч протестам лікарів, «вирвали катетери у госпіталізованого віце-мера, виволокли його з палати і кинули в спецмашину, виконуючи наказ начальства про доставку його до суду».

За словами очевидців, у залі Приморського райсуду В.УБІРІЯ, якому відмовляли в медичній допомозі, знепритомнів.

Лікарі, яких довго не хотіли пускати в будівлю суду, констатували гіпертонічний криз.

«Але суд над громадянином В.УБІРІЄЮ, який перебував у безпорадному стані, не припинили, - зазначив правозахисник В.КОЧЕТОВ.

Журналістів до будівлі Приморського райсуду міста також не пустили.

Як повідомляв УНІАН, слідчий, який розслідує кримінальну справу проти віце-мера Одеси В.УБІРІЇ, ввечері 18 червня ухвалив обрати запобіжний захід для чиновника у вигляді підписки про невиїзд.

Відповідну постанову слідчий виніс до лікарні, куди В.УБІРІЯ був госпіталізований напередодні з серцевою недостатністю й підвищеним артеріальним тиском.

«Співробітникам міліції лікарі заявили, що стан пацієнта В.УБІРІЇ вкрай важкий – він на межі інсульту. Бригади «швидкої допомоги» відмовилися транспортувати чиновника з лікарні. Після цього слідчий на місці прийняв рішення: обрати чиновнику запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд», - повідомив адвокат віце-мера Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 11 червня в Одесі заявили про рейдерське захоплення сміттєвого полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри». В.УБІРІЯ, який прибув туди, під час суперечки дістав пістолет і вистрілив у повітря. 12 червня міліція порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на сміттєвому полігоні, а 15 червня віце-мера, який був госпіталізований з інфарктом, узяли під варту.

Сам віце-мер пояснює, що прагнув «напоумити рейдерів, які погрожували йому, й привернути увагу міліції» і тому вистрілив у повітря з пістолета, на який є всі необхідні документи.

17 червня В.УБІРІЮ було відсторонено від роботи на час розслідування.