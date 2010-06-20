Завтра на заході дощі та грози

Завтра у західних областях України очікуються дощі, грози, подекуди шквали вітру 15-20 м/с, в окремих районах град, температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

На решті території мінлива хмарність, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Без опадів, лише у південній частині, а вдень також у Вінницькій, Житомирській, Київській і Черкаській областях окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°; вдень 25-30°, у Криму до 33°.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у південній та східній частинах окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області у понеділок вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 20-24°, у Дніпрі біля Києва 22°.