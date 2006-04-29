Ющенко: новий саркофаг має гарантувати безпеку на 100 років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслює, що об’єкт “Укриття”, який буде збудований на Чорнобильській АЕС, має гарантувати безпеку зруйнованого енергоблоку упродовж щонайменше 100 років. При цьому, найважливіше – мають бути створені умови для демонтажу будівельних конструкцій та вилучення радіоактивних відходів з-під укриття.

На цьому В.ЮЩЕНКО наголосив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників, присвяченому 20-м роковинам чорнобильської катастрофи.

Президент підкреслив, що в діалозі з сторонами, що реалізовуватимуть цей проект, Україна наполягає на дотриманні певних ключових умов будівництва саркофагу, зокрема - безпечність будівництва та надійність укриття.

В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності докласти всіх зусиль, щоб перетворити саму ЧАЕС на екологічно безпечний об’єкт. “Слід усвідомити, що подальше зволікання зі спільними ефективними діями у цій сфері може коштувати всьому континенту надто дорого”, - сказав він.

Президент висловив переконання, що в найближчі місяці будівництво нового безпечного саркофагу над четвертим енергоблоком нарешті розпочнеться: “1 мільярд доларів, який ми упродовж шести років зібрали за допомогою міжнародних партнерів, є достатньою сумою, щоб розпочати роботу”, - зазначив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна високо цінує допомогу всіх міжнародних партнерів, які відгукнулися на біду Чорнобиля.

Міжнародну конференцію «Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє», яка на цьому тижні проходила в Києві і яку організували уряди України, Росії Білорусі та Європейська Комісія і низка міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ і ООН, Президент назвав “хорошим кроком у об’єднанні міжнародних зусиль довкола чорнобильського питання”.

Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що для того, щоб поглянути на зону відчуження в перспективі її розвитку, потрібно значно розширити наукові дослідження цієї території. Саме тому, за його словами, на часі створення міжгалузевої наукової установи, яка проводитиме комплексні дослідження чорнобильської проблематики.

Стосовно сьогоднішньої ситуації В.ЮЩЕНКО акцентував, що нині понад 50% електроенергії в Україні виробляється атомними електростанціями. В цьому контексті він підкреслив: “На цих станціях діє сучасне високотехнологічне обладнання, яке забезпечує високий рівень безпеки. Воно досконаліше, ніж у середині 80-х років. А вимоги до безпеки суттєво вищі”.