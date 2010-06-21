Янукович доручив надати гуманітарну допомогу Угорщині

Указ на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України надати гуманітарну допомогу Угорській Республіці. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Відповідно до рішення Президента, уряд має забезпечити надання гуманітарної допомоги Угорській Республіці на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що склалася внаслідок повені.

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