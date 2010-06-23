Перепоховані 25 радянських воїнів, знайдені на місцях боїв

22 червня у Глухові Сумської області відбулось перепоховання останків 25 воїнів Радянської Армії, які загинули, обороняючи місто під час Великої Вітчизняної війни.

Церемонія пройшла за участю віце-прем’єр-міністра України Володимира СІВКОВИЧА, керівництва області та місцевих жителів, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Перепоховали останки воїнів в урочищі Борок на військовому меморіальному кладовищі.

Останки 25 бійців було знайдено членами Глухівського пошукового загону «Обеліск» у районі сіл Калюжне та Семенівка, де в роки Великої Вітчизняної війни проходила лінія оборони.

У своєму виступі під час траурного мітингу В.СІВКОВИЧ зазначив, що не пам’ятає за останні 10 років більш масштабної пошукової роботи за ту, що виконано загоном «Обеліск», і наголосив на необхідності й надалі її продовжувати.

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ наголосив, що «обласна влада і надалі підтримуватиме таку роботу, залучатиме до неї молодь. Наше ставлення до пам’яті про війну та визволителів – турбота про ветеранів, про обеліски й братські могили – це показник нашої людяності і впевненості у завтрашньому дні».

Архієпископ Конотопський і Глухівський ЛУКА відслужив панахиду за всіма загиблими воїнами.

На могилу перепохованих солдат було покладено вінки від Президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, керівництва області та міста.