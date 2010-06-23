Перепоховані 25 радянських воїнів, знайдені на місцях боїв

01:22, 23 червня 2010
Суспільство
1027 0

Повідомлення з Сумщини

22 червня у Глухові Сумської області відбулось перепоховання останків 25 воїнів Радянської Армії, які загинули, обороняючи місто під час Великої Вітчизняної війни.

Церемонія пройшла за участю віце-прем’єр-міністра України Володимира СІВКОВИЧА, керівництва області та місцевих жителів, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Перепоховали останки воїнів в урочищі Борок на військовому меморіальному кладовищі.

Останки 25 бійців було знайдено членами Глухівського пошукового загону «Обеліск» у районі сіл Калюжне та Семенівка, де в роки Великої Вітчизняної війни проходила лінія оборони.

У своєму виступі під час траурного мітингу В.СІВКОВИЧ зазначив, що не пам’ятає за останні 10 років більш масштабної пошукової роботи за ту, що виконано загоном «Обеліск», і наголосив на необхідності й надалі її продовжувати.

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ наголосив, що «обласна влада і надалі підтримуватиме таку роботу, залучатиме до неї молодь. Наше ставлення до пам’яті про війну та визволителів – турбота про ветеранів, про обеліски й братські могили – це показник нашої людяності і впевненості у завтрашньому дні».

Архієпископ Конотопський і Глухівський ЛУКА відслужив панахиду за всіма загиблими воїнами.

На могилу перепохованих солдат було покладено вінки від Президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, керівництва області та міста.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter