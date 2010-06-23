Квартири, дорожчі 1 млн. дол., мають найвищий попит у Києві

У Києві кількість операцій з оренди житла у травні, порівняно з квітнем, зросла на 7,9% - до 378 операцій.

Про це УНІАН повідомили в аналітичному центрі АН «Благовіст».

Згідно з повідомленням, найбільший попит у орендарів у травні мали приватні будинки площею 150-600 кв. метрів вартістю 2,5-12 тис. дол. на місяць, розташовані в Обухівському і Одеському напрямах, а також у межі міста – на Осокорках і Русанівських садах.

Крім того, у травні зберігся інтерес до багатокімнатних апартаментів у центральній частині міста вартістю 3,5-6 тис. дол. і до квартир на масивах в нових будинках вартістю 2-4,5 тис. дол. на місяць.

Водночас кількість операцій купівлі-продажу в травні, порівняно з квітнем, знизилася на 26,6%. «Такі зміни сталися, здебільшого, за рахунок сегменту економ-класу (до 100 тис. дол.), що досить дивно, адже, як свідчить досвід, у травні звичайно затребувано саме цей сектор», - сказала генеральний директор АН «Благовіст» Ірина ЛУХАНІНА.

За її словами, минулого місяця відбулося збільшення сегменту від 200 до 300 тис. дол. (на 8%) і сегменту від 700 тис. дол. (на 6%).

Найбільшу популярність у травні у сегменті житла преміум-класу у покупців мали 3-5-кімнатні апартаменти дорожче від 1 млн. дол. площею 150-300 кв. м у Шевченківському, Печерському і Подільському районах, а також на Оболоні. У ціновому діапазоні від 300 до 500 тис. дол. активно купували 3-кімнатні об`єкти площею 110-170 кв. м у Шевченківському і Оболонському районі. У сегменті 200-300 тис. дол. клієнтів цікавили 3-5-кімнатні квартири до 100 кв. м у Голосіївському, Шевченківському районах (Нивки).