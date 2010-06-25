Хорошковський: держрезерв фактично повністю розкрадений

Спільні перевірки СБУ і КРУ засвідчили, що держрезерв фактично повністю розкрадений.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

«Держрезерв фактично розкрадений повністю», - сказав він, зауваживши, що в результаті спільної праці обох зазначених структур виявлено розкрадання та нецільове використання фондів держрезерву на суму майже 7 млрд. грн.