Риночники України збираються на «Чорну Раду»

19 липня в Одесі відбудеться Надзвичайний з’їзд працівників ринків України. Про це УНІАН повідомив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК.

За його словами, під час з’їзду планується ухвалити програму стратегічних дій щодо вирішення гострої проблемної ситуації, яка склалася на ринках країни. Учасники звернуться до Президента та Прем’єр-міністра України з вимогою вжити невідкладних дій з тим, щоб не допустити порушення соціально-економічних прав людей, зайнятих у ринковій торгівлі. В протилежному випадку, за словами М.ЯКІБЧУКА, країну очікує низка Всеукраїнських акцій протесту.

Участь у з’їзді візьмуть працівники ринків Одеси, Хмельницького, Харкова, Чернівців, Києва, Дніпропетровська, Донецька, Вінниці, Тернополя, Луцька та інших міст.

Як відзначають в НФПУ, найбільшу стурбованість працівників ринків викликають зміни податкового законодавства та посилення фіскальної системи; законність призначення власників ринків та пов’язані з цим проблеми укладання договорів оренди; неправомірність та економічна необґрунтованість орендної плати та ринкового збору на більшості ринків України; невизначеність тарифів на послуги ринків; відсутність гарантій збереження або повернення інвестицій підприємців у робочі місця, а також завищення цін на ринкові товари для споживачів.

За словами заступника голови НФПУ Григорія КАБАНЧЕНКА, проблеми найманих працівників ринків за 18 років незалежності України фактично порушуються вперше. «До цього часу всі вирішували проблеми власників ринків та приватних підприємців, які мають право торгівлі на ринку. Наймані ж працівники залишалися поза увагою. Ці люди, сьогодні досягають передпенсійного віку, і перед ними постане питання пенсійного забезпечення. В результаті неврегульованої системи обліку та неналежного оформлення зайнятості, багато із них залишаться без пенсій, а в окремих випадках - і без засобів до існування», - зазначає Г.КАБАНЧЕНКО.

На сьогоднішній день в Україні налічується 2761 ринок, у торгівлі на яких задіяні 2,4 млн. осіб постійно, а ще майже 4 млн. працюють періодично.

Ініціаторами Надзвичайного з’їзду працівників ринків України виступили представники ринків «Привоз» та «Старокінний» (м. Одеса), «Озерка» (м. Дніпропетровськ), «Троєщина» (м. Київ).