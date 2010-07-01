У центрі Харкова сталася перестрілка на травматичній зброї

Сьогодні в центрі Харкова сталася стрілянина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інцидент стався між 16-ю та 17-ю годинами по вулиці Мироносицькій, 63.

За даними ЦЗГ, невідомий чоловік з хуліганських спонукань відкрив стрілянину з травматичної зброї з гумовими кулями та влучив у жителя Харкова. У відповідь на дії зловмисника потерпілий, разом зі своїм водієм, почали переслідувати нападника та зробили кілька пострілів у його бік з власної травматичної зброї. Правопорушнику вдалося втекти з місця пригоди.

В результаті події харків’янин отримав незначні травми. Чоловіка доправили до лікарні, де йому було надано необхідну медичну допомогу. На даний час стан його здоров’я задовільний. Наразі працівниками міліції вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення особи чоловіка який вчинив стрілянину та його затримання.

У місті введено план «Перехват», повідомили в ЦЗГ.