Арештовані засновник і директор Української товарної біржі

Співробітники управління боротьби з організованою злочинністю Запорізького главку міліції за підозрою в здійсненні рейдерських захоплень підприємств затримали засновника "Української товарної біржі "ТБУ" і директора цієї біржі.

За даними ЦГЗ ГУ МВС України в Запорізькій області, і засновник, і директор біржі були затримані сьогодні - 1 липня "в ході проведення оперативно-слідчих дій" і "обгрунтовано підозрюються в здійсненні рейдерських захоплень підприємств на території Запоріжжя й ряду областей України за допомогою рішень третейських судів із використанням низки створених суб`єктів підприємницької діяльності".

У ході розслідування кримінальної справи, порушеної раніше за ст. 219 Кримінального кодексу України, - "Доведення до банкрутства" за місцем проживання засновника й директора "Української товарної біржі "ТБУ" проведені обшуки під час яких, за даними ЦГЗ, вилучені пістолет "ТТ", 3 комплекти комп`ютерної техніки і "документація, що свідчить про намір здійснення рейдерських захоплень підприємств".

"Проти обох затриманих сьогодні порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - "Шахрайство", - повідомляє ЦГЗ Запорізького главку міліції.