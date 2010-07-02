Дощ залив станцію метро в Києві (додані фото)
12:00, 02 липня 2010Суспільство
11691 0
Рух поїздів тривав
Сильна злива, що тривала близько 20 хвилин, частково паралізувала в четвер увечері роботу станції метро "Позняки" у Києві.
Рух поїздів тривав, однак пасажири, що виходили на станції "Позняки", могли скористатися лише одним виходом, другий перекрили спеціальною огорожею. За словами правоохоронців, що перебували там, "вихід закрито, бо коридор залило водою".
Фото УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter