Знайшли тіла двох дітей, які загинули під час зливи

На Буковині знайшли тіла двох підлітків, які вважалися такими, що пропали безвісти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, напередодні у ставку знайшли тіло 8-річного Івана АТІМОФОАЄ з с.Хряцька Герцаївського району, якого вважали зниклим безвісти.

3 липня на березі річки Дерелуй знайшли тіло 13-річного Вадима КОЛІСНИКА з с. Великий Кучурів Сторожинецького району, якого впізнала мати.

Доля ще одного підлітка Євгена МАКОВІЯ, жителя Тисовця цього ж району, досі невідома.

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ повідомив, що працівники міліції знайшли одяг одного зі зниклих безвісти підлітків. Під час другої хвилі зливи хлопці пішли з дому і вважалися такими, що пропали безвісти.

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ висловив щирі співчуття родинам покійних і запевнив, що сім’ї загиблих отримають матеріальну допомогу - по 100 тис. грн. Місцева влада візьме на себе організацію похоронів жертв повені.

Раніше повідомлялося, що під час повені загинула 82-річна бабуся з Дяківців Герцаївського району.

Таким чином, за офіційними даними обласного штабу з координації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, загалом з початку повені загинуло троє осіб і одна людина зникла безвісти.