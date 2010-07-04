Експерти Венеціанської комісії із списком зауваг чекають Лавриновича

Попередні висновки Венеціанської комісії щодо проекту закону про судоустрій України є неоднозначними. Про це заявив віце-президент комісії Томас МАРКЕРТ в інтерв’ю Deutsche Welle.

Експерт нарікає, що часу на розгляд документу було обмаль – законопроект був переданий до Страсбурга лише 15 червня. Його було розглянуто за прискореною процедурою.

«Система суддівського самоврядування видається нам надто складною. Крім того, надто великим є вплив Верховної Ради», - зауважує Т.МАРКЕРТ.

Критично у Страсбурзі поставилися до намірів нівелювати роль Верховного суду.

«Його функції передадуть вищим спеціалізованим судам, він фактично виконуватиме роль спільного сенату спеціалізованих судів з метою уніфікації права, а суддів Верховного суду розподілять між спеціалізованими судами. Цей перерозподіл ми вважаємо проблематичним», - сказав Т.МАРКЕРТ.

За словами експерта, пропозиції щодо нівелювання Верховного суду викликають запитання.

Дізнатися більше про мотиви тих чи інших новацій та висловити свої застереження у Венеціанській комісії сподіваються наступного тижня під час зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.