42 футбольних майданчики планують обладнати в Закарпатті

На Закарпатті до кінця року влада планує спорудити 42 футбольні майданчики загальною вартістю майже 20 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні інформації і зв`язків з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Повідомляється, що на сьогодні в Закарпатській області діють дві програми «Розвиток фізкультури й спорту на 2007-2011 роки» і «Спортивний майданчик» на 2010-2014 роки.

За сто днів роботи нинішньої обласної влади було підготовлено проект змін і доповнень до цих програм і передано на розгляд сесії Закарпатської обласної ради.

Як повідомляє управління інформації ОДА, згідно з прийнятими змінами, програма «Спортивний майданчик» 2010-2014 рр. повинна бути виконана не за чотири роки, а до кінця цього року. Таким чином, згідно з програмою, впродовж цього року планується облаштувати всі 42 футбольні майданчики.

Також в управлінні уточнили, що 5 липня планується провести тендер на будівництво майданчиків.