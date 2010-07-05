Помер колишній ректор київського університету

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив глибокі співчуття рідним та близьким, колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку зі смертю Героя України, академіка Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, доктора хімічних наук, професора Віктора Скопенка.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

“Від нас пішов талановитий вчений, видатний державний і громадський діяч, самовідданий організатор вітчизняної освіти та науки, з ім`ям якого тісно пов`язана багаторічна історія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Світла пам`ять про Віктора Васильовича назавжди залишиться в наших серцях”, - йдеться у співчутті.