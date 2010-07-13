Жінка заморила голодом свою 5-місячну дитину

У місті Єнакієве Донецької області від виснаження померло п`ятимісячне немовля.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника сектору кримінальної міліції у справах дітей Єнакіївської міліції Сергія БУРДУКОВА.

За його словами, у відділ міліції із судово-медичної експертизи надійшло повідомлення про смерть п`ятимісячної дитини. За даним фактом було проведено службове розслідування, співробітники міліції разом з колегами з прокуратури виїхали за вказаною адресою з метою вивчення умов життя і обстеження даної сім`ї. Як з`ясувалося, 20-річна мати загиблої дитини проживала разом зі своїм співмешканцем, який не мав постійної роботи і заробляв збором металобрухту на шлаковій горі.

«Ті гроші, яка жінка одержувала на дитину, витрачалися за 1-2 тижні”, - розповів С.БУРДУКОВ.

Як відзначив завідувач відділом Єнакіївської лікарні №2 Михайло ХОМЕНКО, п`ятимісячна дитина була доставлена у відділення інтенсивної терапії без свідомості з вагою 3,7 кг (необхідна вага в його віці 7,2-7,6 кг). Дитині було поставлено діагноз - гіпотрофія 4 ступеню, тобто виснаження.

Медики більш як три години боролися за життя немовляти, але виявилися безсилими.

Прокуратурою міста Єнакієве порушено кримінальну справу за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків.