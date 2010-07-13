Середній хабар за землю під Києвом становить півмільйона гривень

Середня сума хабара за землю на Київщині становить трохи більше півмільйона гривень.

Про це УНІАН повідомили в ВЗГ ГУ МВС України в Київській області.

Працівники МВС за півроку на Київщині викрили 71 злочин у сфері земельних відносин, 35 з яких тяжкі. Майже у всіх випадках у справах фігурують посадові особи та службовці. За словами начальника управління державної служби боротьби з економічними злочинами Олександра САВЧЕНКА, за порушеними кримінальними справами сума збитків, завданих державі, становить близько 174 млн. грн. Предметом злочинних посягань було 318 га земель сільськогосподарського призначення.

Так, за матеріалами працівників УДСБЕЗ Київщини, прокуратура порушила кримінальну справу стосовно начальника управління земельних ресурсів Обухівського району, який ще у 2003 році, зловживаючи службовим становищем, незаконно вніс завідомо неправдиві дані та підписав державні акти на право приватної власності на земельні ділянки загальною площею 10 га. В даному випадку збитків державі було завдано на 7,5 млн. грн.

За фактом перевищення службових повноважень з боку працівників Броварської райдержадміністрації та управління Деркомзему також порушено кримінальну справу. Посадовці спромоглися відвести десятьом особам земельні ділянки площею близько 20 га на територіях, що частково розташовані в межах прибережної захисної смуги р. Десенка, а також безпосередньо накладаються на водне русло. Державним інтересам такими діями завдано матеріальних збитків в сумі понад 26 млн. грн.

Стосовно боротьби з хабарництвом та кримінальною корупцією, за словами О.САВЧЕНКА, працівниками підпорядкованого підрозділу в Київській області з початку року було викрито 66 злочинів з ознаками корупції та задокументовано 13 фактів хабарництва. Серед викритих у хабарництві посадовці – голова РДА, перший заступник голови РДА, секретар міськради, працівники податкової міліції та Державної прикордонної служби, сільський голова та керівники підприємств. В судах перебуває 16 кримінальних справ про хабарництво.