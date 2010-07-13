В Ізраїлі зібралася спільна з Україною комісія з питань торгівлі

Віце-прем’єр-міністр Віктор ТИХОНОВ в Ізраїлі взяв участь у П`ятому спільному засіданні Міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, зазначивши, що відповідне засідання відбулося сьогодні у Єрусалимі.

Основну увагу учасники засідання приділили питанням розвитку торговельно-економічних відносин, інтенсифікації співпраці в інвестиційній сфері, а також окреслили пріоритетні напрями українсько-ізраїльського двостороннього співробітництва на найближчу перспективу.

Зокрема, під час роботи Комісії сторони обговорили питання співробітництва в сфері високих технологій, медицини, промисловій та аграрній сфері, ЖКГ, відбулося обговорення проекту Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій.

За підсумками роботи Комісії підписано Програму перспективних напрямів співробітництва на 2010-2011 роки між Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Міністерством промисловості, торгівлі та праці Держави Ізраїль та підсумковий протокол П’ятого засідання Комісії.