Прокуратура Криму порушила 29 кримінальних справ щодо землі

У січні-червні 2010 року органи прокуратури Автономної Республіки Крим у ході нагляду за дотриманням земельного законодавства порушили 29 кримінальних справ, 19 із яких вже розслідувані й направлені до суду.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі АРК.

Кримінальні справи порушені за фактами незаконного розпорядження землями оздоровниць, парків, державних підприємств і навчальних закладів. Так, кримінальні справи порушені за виділення землі у межах дитячого протитуберкульозного санаторію ім. Боброва, курорту "Канакська балка", парків-пам`яток "Місхорський" і "Массандрівський", Юсуповського палацово-паркового комплексу, ДП "Науково-дослідний інститут аеропружних систем" і Кримського сільгоспінституту ім. Калініна. У цих справах проходять посадовці органів місцевого самоврядування й органів контролю, за сприяння яких відбувалося відчуження землі.

Цього року органами прокуратури Криму скасовані 624 незаконних земельних рішення - стільки задоволено протестів на рішення й дії органів влади, місцевого самоврядування, контролюючих органів.

Протягом 6 місяців суди автономії задовольнили 203 позови прокуратури з питань земельних відносин на загальну суму майже 1 млн. грн.

Крім того, за прокурорського втручання відшкодовано майже 1,7 млн. грн. у вигляді надходжень від оренди землі, відшкодування втрат лісо- й сільгоспвиробництва.