На Прикарпатті стартувала акція із вшанування пам’яті героїв УПА

Сьогодні у Долинському районі Івано-Франківської області стартувала дводенна акція із вшанування пам’яті героїв УПА „Яворина-2010”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Долинській райдержадміністрації, сьогодні відбудеться традиційний похід на гору Яворина для вшанування пам’яті героїв старшинської школи УПА „Олені” та крайового провідника ОУН Ярослава Мельника «Роберта» у селі Липа.

У програмі патріотичної акції „Яворина-2010” також Хресна хода до цвинтаря полеглих вояків старшинської школи «Олені».

Учасники акції побувають у бункері «Роберта» в урочищі Глибоке, а біля пам’ятника Ярославу Мельнику відбудуться урочистості. Увінчає акцію - фестиваль патріотичної пісні «Яворина» та запалення повстанської ватри в урочищі Розтока поблизу села Липа.

В акції беруть участь вояки ОУН-УПА, ветерани визвольних змагань, духовенство, студентська та учнівська молодь, керівники та представники трудових колективів, політичних партій, громадських організацій, церковні громади, жителів краю та сусідніх областей.

Як повідомили УНІАН в управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації, обласний фестиваль патріотичної пісні «Яворина» проводиться з метою відродження патріотичної пісні та поезії, прославлення борців за волю України і виховання на їхньому патріотичному прикладі юнацтва та молоді, популяризація повстанської музичної скарбниці.

Основним завданням заходу є відродження, широка пропаганда кращих зразків української пісенної творчості, стимулювання розвитку патріотичної пісні та поезії, створення нових творів, залучення обдарованої молоді до творчої діяльності, відкриття нових імен та кращих творів.

У фестивалі беруть участь колективи вокально-хорового і музичного жанрів та окремі виконавці. Як наголосили в управлінні культури, обов’язковим для всіх творчих колективів, учасників фестивалю є виконання патріотичної пісні або поезії часів ОУН-УПА; виконання сучасних українських пісень, пов’язаних із повстанською тематикою.