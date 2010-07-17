Неповнолітні обікрали Дім молитви у Тернополі

У Тернополі неповнолітні обікрали Дім молитви.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ громадських зв’язків обласного управління міліції, вночі четверо хлопців вибили двері в будівлю храму, звідки викрали ноутбук та проектор. Крадіжку вирішили одразу «обмити», відтак поникли у складське приміщення одного з барів неподалік Дому молитви, де вкрали 40 пляшок пива. На момент затримання ноутбук невпонолітні вже встигли продати.

Як встановили правоохоронці, один з хлопців вже двічі поставав перед судом за порушення Кримінального кодексу. Решта підозрюваних зростають у неповних родинах, зокрема через те, що їхні батьки поїхали на закордонні заробітки.

Міру відповідальності затриманих за вчинену крадіжку визначить суд.