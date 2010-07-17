Горіли складські приміщення автобази Міноборони

17 липня о 3 год. 5 хв. в Солом’янському районі столиці на другому поверсі двохповерхової будівлі клубу та складських приміщеннях 30 автомобільної бази Міноборони (проспект Повітрофлотський, 6) виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 4 год. 25 хв. двадцять відділень Державної пожежної охорони пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає. Вогнем пошкоджено покрівлю клубу та складських приміщень на площі близько 1 тис. 500 м2. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.