Юлія Тимошенко перемогла в конкурсі краси (додані фото)

09:04, 03 травня 2006
Суспільство
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Корону Королеви отримала  Катерина Андреєва

На "Таврійських іграх" відбувся фінал конкурсу " Королева України". Переможницею у номінації "Мас-медіа України" стала харківۥянка Юля Тимошенко з параметрами 89-62-94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корону Королеви отримала вінничанка Катерина Андреєва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед учасниць була єдина дівчина з ідеальними  параметрами.

Житомирянка Олена Дарбаєва зі своїми 90-60-90 стала  другою віце-королевою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Іграх відбулися також символічні проводи Тіни Кароль до Греції, де вона представлятиме Україну на конкурсі Євробачення.

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