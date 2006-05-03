Юлія Тимошенко перемогла в конкурсі краси (додані фото)
09:04, 03 травня 2006Суспільство
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Корону Королеви отримала Катерина Андреєва
На "Таврійських іграх" відбувся фінал конкурсу " Королева України". Переможницею у номінації "Мас-медіа України" стала харківۥянка Юля Тимошенко з параметрами 89-62-94.
Корону Королеви отримала вінничанка Катерина Андреєва.
Серед учасниць була єдина дівчина з ідеальними параметрами.
Житомирянка Олена Дарбаєва зі своїми 90-60-90 стала другою віце-королевою.
На Іграх відбулися також символічні проводи Тіни Кароль до Греції, де вона представлятиме Україну на конкурсі Євробачення.
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