Азаров: ГМК України не втрачає позицій на світовому ринку

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав працівників і ветеранів підприємств, організацій і установ гірничо-металургійного комплексу України з професійним святом.

Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі, “гірничо-металургійний комплекс України - провідна галузь промисловості держави, найважливіша складова національної економіки. Унікальний характер праці металургів і гірників завжди викликав і викликає почуття глибокої поваги до вашої професії. Протягом багатьох років ви своєю самовідданою працею зміцнюєте індустріальну потужність держави, забезпечуєте стабільну роботу і розвиток усього господарського комплексу. Навіть у сьогоденних нелегких умовах світової фінансово-економічної кризи гірничо-металургійний комплекс України завдяки вашому професіоналізму, досвіду і наполегливості не втрачає своїх позицій на світовому ринку”.

“Сьогодні перед вами стоять складні та багатогранні завдання - впровадження нових технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції, забезпечення раціонального використання всіх видів ресурсів, збереження навколишнього природного середовища”, зауважив М.АЗАРОВ.

Він висловив переконання, що “багаті традиції, досвід, знання справи, усвідомлення високої відповідальності за долю країни” допоможуть працівників металургійної та гірничодобувної промисловості “успішно долати труднощі і досягти найкращих результатів”.