"Вулицю дешевого житла" можна збудувати за півроку

Проект будівництва демонстраційних будинків із використанням нових технологій (дешевого житла) може бути реалізовано через півроку.

Про це заявив міністр регіонального розвитку та будівництва України Володимир ЯЦУБА, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За його словами, міністерство отримало майже 70 пропозицій для спорудження дешевих будинків, із яких будуть відібрані найбільш конкурентноздатні проекти.

Вартість запропонованих будинків знаходиться в діапазоні 20-70 тис. дол.

«Підприємці, з метою реклами власної продукції та послуг, споруджуватимуть такі будинки за власні гроші. Зрозуміло, що реалізація цього проекту вимагає вирішення земельного питання. Зараз виконується ескізний проект, вирішуються майнові та юридичні питання», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України вибрало земельну ділянку в районі ВДНГ у Києві для будівництва демонстраційних будинків із використанням нових технологій (дешеве житло).