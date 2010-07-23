Найприбутковіші банки України (за підсумками першого півріччя)

За підсумками шести місяців 2010 р. 137 банків (78% від загальної кількості) показали прибуток. Про це повідомляє "Дело".Найприбутковішими продовжують залишатися лідери 2009 року. Лідером за розміром чистого прибутку як і раніше залишається Приватбанк, за останні шість місяців він заробив 631 млн. грн. На другому місці, як і раніше, державний Ощадбанк з результатом 365,3 млн. грн.

Єдиним новачком в числі найприбутковіших опинився ОТП Банк, він заробив 236 млн. грн. (за минулий рік його збиток становив 435 млн. грн.).

Слідом йдуть фінустанови, які спеціалізуються тільки на роботі з корпоративними клієнтами, — ІНГ Банк (прибуток 181,3 млн. грн.), "Креди Агриколь" (166 млн. грн.) і Сітібанк (155 млн. грн.).