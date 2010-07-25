Янукович: з прадавніх часів Україна славилася ярмарками

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ привітав ветеранів та працівників сфери торгівлі України з професійним святом, що відзначається сьогодні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у вітанні, зокрема, зазначається, що “з прадавніх часів Україна славилася контрактовими і торговельними ярмарками, які об`єднували на своїх заходах представників Європи та Азії. Ці традиції ви гідно продовжуєте й сьогодні”.

“Щоденно десятки мільйонів громадян користуються вашими послугами, якість яких постійно підвищується. Запроваджуються прогресивні технології організації торгівлі, розширюється асортимент, що наближує нашу країну до європейських та міжнародних стандартів”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент висловив переконання, що працівники сфери торгівлі й надалі удосконалюватимуть свою роботу, розбудовуватимуть торговельну інфраструктуру і підтримуватимуть національного товаровиробника, а також сприятимуть зростанню життєвого рівня населення, сталому розвитку української економіки.