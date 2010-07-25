Путін про засуху, фінансові резерви і зернові фонди

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін гарантує, що дефіциту продовольства в Росії через погані погодні умови не буде. "Для сільського господарства спека - складний час, у багатьох російських регіонах оголошено надзвичайну ситуацію", - зазначив він, відповідаючи на запитання ІТАР-ТАСС, після проведених у суботу переговорів з главою української держави Віктором Януковичем. "Але я впевнений, що ми пройдемо цей складний час", - сказав він.

Зокрема, за словами прем`єра, "будуть виділені необхідні ресурси на підтримку сільського господарства, це і прямі дотації, і субсидії, гарантії уряду РФ, продаж фуражного зерна для тваринництва нашим сільгоспвиробникам з резервного фонду".

"Передбачений цілий пакет заходів підтримки. Питання в тому, щоб керівники підприємств діяли швидко, енергійно і в стислі терміни подали експертне обгрунтування обсягу цієї підтримки", - заявив він.

Путін підтвердив, що дефіциту продовольства не буде. "На тлі несприятливих погодних умов, у нас є дві сприятливі умови: наявність фінансових резервів і наявність зернового фонду ", - підсумував він.