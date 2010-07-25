Переможець Одеського кінофестивалю вийшов по нагороду босий

Кінокомедія російського режисера Андрія КАВУНА «Дітям до 16...» стала кращим фільмом Одеського кінофестивалю.

Як передає кореспондент УНІАН, голова міжнародного журі конкурсу Йос СТЕЛЛІНГ оголосив, що «це рішення ми прийняли одностайно».

«Дуже приємно, що цей фільм завоював і Приз глядацький симпатій, що трапляється на кінофестивалях украй рідко», - додав він.

Після оголошення рішення журі режисер А.КАВУН роззувся й вийшов на сцену босоніж отримувати нагороду, пояснивши це тим, що таким чином ініціює нову традицію: «адже чим безглуздіші традиції, тим соліднішим виглядає захід».

Він додав, що Одеський кінофестиваль справив на нього приголомшливе враження, сподобався також одеський глядач, який живо й яскраво реагує на цікаві події, «чого немає в Москві».

Журі фестивалю визнало кращим актором виконавця головної ролі у фільмі «Кондитер» голландця Арнуда БОСА, кращим режисером - польського кінематографіста Юліуша МАХУЛЬСКІ (фільм «Колискова»).

Спеціальних нагород журі удостоєні американська комедія «Моє самогубство» і фільм «Жовтень» (спільного виробництва Перу-Іспанії).

На церемонії закриття фестивалю виступив і мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, висловивши впевненість, що «свято точно вдалося». «Впевнений, що ви цікаво прожили останні декілька днів, якщо врахувати, що в поняття "життя" потрапляє час, прожитий із користю. Одеса також жила фестивалем - свято точно вдалося», - сказав він.

Як повідомлялося, перший Одеський міжнародний кінофестиваль проходив із 16 по 24 липня. Основна концепція нового кінофоруму - це наявність відчуття гумору у фільмах, відібраних для участі в конкурсних і позаконкурсних програмах.