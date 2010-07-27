Європа підтримає збільшення потужності газової труби через Україну

Європа має намір повністю підтримати прагнення України збільшити свою газову транзитоспроможність.

Про це заявив сьогодні на брифінгу в Одесі Комісар Європейської комісії з енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР, який взяв участь у Міжнародній конференції "Сприяння енергетичній безпеці і інвестуванню в Чорноморському регіоні: роль багатосторонньої співпраці".

«Ми підтримуємо бажання України збільшити газову транзитоспроможність і готові надати необхідну фінансову підтримку», - зазначив Г.ЕТТІНГЕР, уточнивши, що «Євросоюз вітає рішення України про зміну законодавства шляхом ухвалення нового закону про газ».

При цьому ЄС має намір взяти участь у подальшому розвитку газової інфраструктури, наголосив єврокомісар, оскільки «Україна є надійним сусідом і партнером європейської енергетичної політики протягом багатьох десятиліть». Він також висловив упевненість, що Україна як транзитна країна і «в майбутньому відіграватиме важливу роль для Європи».

Г.ЕТТІНГЕР додав, що в останні місяці неодноразово зустрічався з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ. Продовжить обговорення з ним різних енергетичних проектів і сьогодні в Одесі, і завтра в Києві, де на міжнародній конференції зустрінуться представники держав Євросоюзу і країн-сусідів ЄС. «На цьому форумі, - акцентував він, - будуть обговорені питання енергетичної політики, що мають важливе значення як в географічному, так і в геополітичному аспектах».

У свою чергу, Ю.БОЙКО зазначив, що сьогоднішня міжнародна конференція конференція - це «продовження ефективного діалогу, який намітився між Україною і ЄС по всіх напрямах і, зокрема, енергетичній галузі».

«Ми чекаємо продовження цього діалогу для взаємної вигоди народів Європи і України», - зазначив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, учасники міжнародного форуму, організованого Фондом Конрада Аденауера в Україні, Секретаріатом Енергетичної Хартії разом з Організацією Чорноморської економічної співпраці за сприяння Мінпаливенерго України, обговорили сьогодні в Одесі ряд актуальних питань. Зокрема, енергетичні проблеми в Чорноморському регіоні, потреби, можливості і ризики енергетичного інвестування, роль міжнародних організацій у вирішенні енергетичних проблем Чорноморського регіону.