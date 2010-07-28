У Тернополі святкували річницю Хрещення Київської Руси-України

У Тернополі сьогодні пройшли урочистості з нагоди 1022-ї річниці Хрещення Київської Руси-України.

Як передає кореспондент УНІАН, на набережній Тернопільського ставу біля пам’ятного Хреста відбувся молебень за участю представників Української греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви.

Представники духовенства закликали українців берегти та зміцнювати християнську віру, «яка дарована нам Богом через князя Володимира Великого - Хрестителя України-Руси». Вони наголошували, що віра і християнська мораль обов’язково має втілюватися у думках, словах та, головне, вчинках кожної людини і що «лише такий практичний дієвий підхід до релігії може стати запорукою реальних позитивних змін у нашому житті».

Участь в спільному молебні взяли міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ, голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, голова обласної ради Олексій КАЙДА.

У своєму виступі Р.ЗАСТАВНИЙ наголосив, що основою християнської віри є любов до Бога та ближніх, «які й повинні стати основним принципом у щоденному житті»..

У свою чергу М.ЦИМБАЛЮК відзначив давні традиції та величезний потенціал Тернопілля як духовного центру України. «Усі святині нашого краю, зокрема, Марійський духовний центр у Зарваниці, Почаївська Лавра є тими могутніми чинниками, що можуть і повинні утверджувати християнську мораль у наших родинах та суспільному житті», – сказав губернатор.

О.КАЙДА закликав представників духовенства докласти зусиль для духовного єднання та створення в Україні єдиної християнської церкви.