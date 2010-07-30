СБУ знайшла, хто погрожував Януковичу через Інтернет

20:08, 30 липня 2010
Суспільство
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Громадянина доставили до прокуратури

У ході проведення оперативно-розшукових заходів Службою безпеки України була отримана інформація щодо розміщення на сайті http://singing-foot.livejournal.com матеріалів, що містили погрози на адресу Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, вжитими заходами встановлено, що їх автором є громадянин України – Олег ШИНКАРЕНКО, 1976 р.н.

“Враховуючи те, що в його діях містились окремі ознаки злочину, передбаченого ст.346 «погроза або насильство стосовно державного чи громадського діяча» Кримінального кодексу України, матеріали документування скеровано за компетенцією до органів прокуратури”, - говориться в повідомленні.

За дорученням слідчого прокуратури м.Києва, співробітником СБ України 30 липня ц.р. ШИНКАРЕНКУ О.І. було передано відповідне запрошення для бесіди та доставлено його до приміщення прокуратури м.Києва.

 

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