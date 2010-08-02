США отримали доступ до банківських даних європейців

З 1 серпня набув чинності договір про міжнародну банківську систему обміну інформацією і здійснення платежів SWIFT, який надає Сполученим Штатам доступ до банківських даних європейців, повідомляє Deutsche Welle. Як повідомляє агентство AFP, договір SWIFT, названий так за іменем бельгійської фінансової компанії, яка здійснює грошові перекази в Європі, дасть змогу американським експертам з боротьби проти тероризму аналізувати грошові перекази, спираючись на дані про ім`я, адресу, одержувача перекладу, а також переведену суму. Договір діятиме протягом п`яти років.

Агентство dpa звертає увагу на те, що дані надаватимуться лише, якщо європеєць відправляє гроші за межі Євросоюзу. Крім того, для отримання інформації про банківський переказ у рамках SWIFT американці повинні будуть обгрунтувати її необхідність. Європейський парламент схвалив договір з другої спроби на початку липня. У лютому депутати відхилили документ, пославшись на те, що він не забезпечує належного захисту приватної сфери громадян.