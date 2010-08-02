У Київському зоопарку в Гусика і Пальми народився малюк

У Київському зоопарку у пари павіанів анубісів - Гусика і Пальми - народився малюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку, батьки нікого до малюка не підпускають, тому його стать поки що визначити не вдалося.

У колекції Київського зоопарку вже 8 павіанів анубісів. Харчуються тварини овочами, фруктами, їм дають каші, хліб з повидлом.

Павіани анубіси - примати з сімейства мавпячих, які мешкають в африканських саванах. Населяють всі біотопи від напівпустель до дощових лісів на висотах до 4500 м над рівнем моря. Анубіси живуть великими групами, чисельність яких може бути від 8 до 200 особин.

Для обох статей характерна гостра собакоподібна морда, близько розташовані один від одного очі, могутні щелепи і густа жорстка шерсть. Морда не покрита волоссям, безволосим є також і зад. У самок під час шлюбного періоду він розбухає і стає яскраво-червоного кольору.