Міліція затримала банду: відзначилися «крадіжкою з розбиранням стіни»

14:22, 04 серпня 2010
Суспільство
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На рахунку зловмисників більше 70 епізодів

 У Кременчуці (Полтавська обл.) затримана група серійних злодіїв, у яких на рахунку понад 70 крадіжок.

Про це журналістам повідомили в Кременчуцькому міському управлінні міліції.

За словами прес-секретаря міськуправління міліції Ганни ВОЛЮВАЧ, на даний момент працівниками правоохоронних органів доведена причетність підозрюваних до близько 70 злочинів - серед них: крадіжка з розбиранням стіни з ювелірного магазина в районі ринку, крадіжка з вибиванням дверей з магазинів комп`ютерної техніки в центрі міста, а також численні крадіжки з автомобілів.

«Протягом двох місяців працівники міліції оперативним шляхом відстежували злочинну діяльність затриманих. У день затримання підозрювані обікрали три машини. Одну - по вул. Радянській, де взяли автомагнітолу з автомобіля «Mitsubishi Pajero». Дві інші машини були обкрадені по вул Сербиченка», - розповіла Г.ВОЛЮВАЧ.

За її словами, в квартирах затриманих проведено ряд обшуків, під час яких вилучені речові докази, - оргтехніка, побутова техніка, мобільні телефони, три пістолети, які фігурували в квартирних крадіжках, ювелірні вироби, скутери та інше.

Усі затримані раніше мали проблеми із законом і відбували покарання в місцях позбавлення волі за тяжкі злочини (розбої, пограбування, крадіжки). За одержаною оперативною інформацією, чоловіки підозрювалися в скоєнні ряду злочинів на території міста Кременчук і Кременчуцького району.

Затримані здійснювали крадіжки з початку 2009 року. Усе здобуте злочинним шляхом майно продавалося як на території Кременчука, так і в сусідніх областях. Виручені кошти використовувалися для власних потреб.

За всіма фактами на сьогодні порушені кримінальні справи. Проводяться подальші оперативні заходи на встановлення причетності затриманих до інших протиправних дій.

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